FIFA a luat o decizie istorică: Argentina, liberă să afișeze mesajul controversat despre Insulele Falkland în finala Cupei Mondiale

Sky Sports anunţă că FIFA a dat undă verde Argentinei să afişeze bannerul referitor la Insulele Falkland în cazul unei victorii duminică, în finala Cupei Mondiale din 2026 împotriva Spaniei.

Argentinienii vor putea în cele din urmă să îl afişeze din nou, după ce au desfăşurat pe teren un banner pe care se proclama că „Insulele Falkland sunt argentiniene” după victoria împotriva Angliei în semifinală, gest care a încălcat inițial regulamentele FIFA privind manifestările politice.

Libertate de exprimare sau mesaj politic? Argumentele FIFA

Potrivit informaţiilor obţinute de Sky Sports, forul care reglementează fotbalul mondial şi-a dat acordul, considerând că jucătorii argentinieni au dreptul să-şi exprime opiniile, conform declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

De miercuri, afacerea a luat o turnură politică intensă, Regatul Unit cerând o anchetă, în timp ce la Buenos Aires, mesajul jucătorilor a fost îmbrățișat la cel mai înalt nivel.

Un conflict istoric ce reaprinde spiritele: Falkland/Malvine

Arhipelagul britanic situat la 600 de kilometri de coastele argentiniene rămâne un subiect extrem de sensibil. În 1982, un război de 74 de zile a lăsat în urmă pierderi umane grele: 649 de morţi în tabăra argentiniană şi 255 de morţi în cea britanică.

Preşedintele argentinian Javier Milei și-a schimbat radical poziția, susținând acum că dorința jucătorilor de a exprima acest sentiment național este „perfect legitimă și valabilă”, deși a subliniat că recuperarea insulelor trebuie să urmeze calea diplomatică.