Nimeni nu demisionează pentru corupție. Dar vai de cel care supără fanii partidului / Opinie

Cantitatea de marasm pe care o generăm ca societate este incredibilă: nu demisionează nimeni din cauza scandalurilor de corupție (drumuri făcute la prețuri de cosmodrom), a abuzurilor în funcții publice (apartamente, case, baze de odihnă cumpărate la prețuri de nimic), cenzură, nepotism, incompetență..

Dar iaca, dacă juriul ales să-și exprime opinia profesionistă are altă opinie decît partidul de guvernare și fanii săi, apu trebu demis directorul televiziunii naționale… (care trebuia demis de vreo zece ori pînă acum pentru faptul că cheltuia bani publici în duty-free-uri pentru interese personale)…

Cînd am dezvăluit istoria cu interzicerea, la apelul unei consiliere prezidențiale, a unui spectacol de teatru pe motiv că vorbea despre președintă, credeam că dezvălui o anomalie în sistem…

E, de fapt, regula: loialitatea față de partid și interesele acestuia este primordială. Nici un alt criteriu – standardele breslei, autonomia instituțională, regulile artei, interesul național, opinia proprie – nu contează…

Vitalie Sprinceana