Flota fantomă a Rusiei este sub asediu. Încă un petrolier a fost lovut de o dronă

Un petrolier rusesc ar fi fost atacat cu o dronă în Marea Neagră în timp ce se îndrepta spre un port din nordul Turciei pe 2 decembrie, potrivit autorităților turce.

„Nava petrolieră MIDVOLGA-2, care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia în Georgia, a raportat că a fost atacată la 80 de mile în largul coastei noastre”, a scris Ministerul Transporturilor din Turcia pe X pe 2 decembrie. „În prezent, nu există victime printre cei 13 membri ai echipajului, iar nava nu a solicitat asistență. Nava se îndreaptă spre Sinop cu propriile mijloace.”

Potrivit Marine Traffic, o platformă online de urmărire a navelor, Midvolga-2 este o navă petrolieră și chimică lungă de puțin sub 140 de metri și navighează sub pavilion rusesc.

Citând oficiali turci anonimi, Bloomberg a relatat că Midvolga-2 a fost lovită de drone maritime.

Opzeci de mile s-ar afla în afara apelor teritoriale ale Turciei, dar în interiorul Zonei sale Economice Exclusive.

Ucraina neagă orice implicare

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a negat ulterior implicarea Ucrainei într-o postare pe X, sugerând „că Rusia ar fi putut înscena totul”.

Ucraina nu are nicio legătură cu acest incident și respingem oficial orice acuzații de acest fel formulate de propaganda rusă. În plus, presupusa rută din Rusia către Georgia prin zona economică exclusivă a Turciei nu are sens – și sugerează că Rusia ar fi putut înscena totul.

Atacul vine în urma unei serii de atacuri recente ale Ucrainei asupra „flotei din umbră” a Rusiei – nave care ocolesc sancțiunile pentru a vinde combustibili fosili ruși în străinătate. Aceste atacuri au folosit de obicei drone navale „Sea Baby”.

„Aceste incidente, care au avut loc în Zona noastră Economică Exclusivă din Marea Neagră, prezintă riscuri grave pentru navigație, viață, proprietate și siguranță a mediului în regiune”, a scris Oncu Keceli, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei, pe X pe 29 noiembrie, ca răspuns la incidente anterioare de acest gen.

Necesitatea de a păstra accesul la baza sa navală de la Sevastopol a fost unul dintre principalele pretexte invocat de Rusia pentru a justifica anexarea Crimeei în 2014. Astăzi, însă, dronele navale ale Ucrainei au făcut Marea Neagră atât de periculoasă încât Rusia, practic, nu își folosește marina în invazia sa.

Mai mult, Ucraina a incendiat rafinării de petrol și uzine de procesare a gazelor naturale din toată Rusia, în încercarea de a distruge mașina de război rusească din punct de vedere economic. Atacurile asupra navelor care transportă petrol rusesc reprezintă o extindere a acestei tactici în apele internaționale – o mișcare care era sortită să provoace controverse pentru că a fost extinsă în domeniul civil. Menționarea de către Turcia a încărcăturii de ulei de floarea-soarelui transportate de Midvolga-2 evidențiază această sursă particulară de dispută.