25 de artiști din CSI, nerecomandați de Ministerul Culturii pentru concerte în Moldova: Egor Kreed, Basta, Macan și Guf, printre ei

Ministerul Culturii a publicat lista de artiști din țările CSI ale căror concerte și participări în cadrul evenimentelor cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul Republicii Moldova.

„Lista a fost întocmită în baza solicitărilor primite până în prezent de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat, în urma circularei transmise de Ministerul Culturii, în februarie 2026, privind informarea prealabilă despre invitarea sau implicarea artiștilor din străinătate, în special din statele CSI și din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată.

Documentul are caracter de recomandare și va fi actualizat pe măsură ce Ministerul Culturii va recepționa noi solicitări din partea organizatorilor de evenimente”, precizează MC.

Ministerul Culturii mai precizează că nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. „

Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova.

Ministerul Culturii atrage atenția organizatorilor că, în cazul în care decid să invite artiști incluși în această listă sau persoane publice care au susținut ori justificat agresiuni armate, aceștia își asumă eventualele consecințe legate de desfășurarea evenimentului, inclusiv posibilitatea ca artiștii invitați să nu fie lăsați să intre pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce poate duce la anularea evenimentului și afectarea reputației organizatorului și a partenerilor implicați”, se mai arată în comunicat.

Lista artiștilor ale căror participări nu sunt recomandate laevenimentele desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova

1. Akmal Hodjaniyazov

(Akmal)

2. Oleg Vynnyk

3. Yuri Kasparyan

4. Igor Vdovin

5. Klava Koka

6. Macan

7. Diana Arbenina

8. Nochnye Snaipery

9. Nurlan Saburov

10. ICEGERGERT

11. DJ Smash

12. Alexandr Serov

13. Guf

14. Trupa t.A.T.u

15. Leonid Agutin

16. Basta

17. Ruki Vverh

(Sergey Zhukov)

18. Egor Kreed

19. Lusya Chebotina

20. Dmitry Malikov

21. Igor Nikolaev

22. Irina Krug

23. Leningrad

(Sergey Șnurov)

24. MOT

25. Morgenshtern