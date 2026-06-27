Proiect de lege: Negarea foametei și deportărilor ar putea fi sancționată penal

Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova a elaborat un proiect de lege care vizează comemorarea victimelor foametei provocate în anii 1946-1947 pe teritoriul actualei Republici Moldova, în perioada regimului totalitar sovietic. Potrivit proiectului de lege, cei care vor nega deportările și foametea vor putea fi trași la răspundere penală.

Proiectul de lege stabilește cadrul juridic privind recunoașterea și protejarea memoriei victimelor foametei provocate din anii 1946–1947 și instituie măsuri de prevenire și descurajare a manipulării informaționale și a ingerințelor străine care prezintă pericol sau pot periclita realizarea intereselor naționale sau a obiectivelor naționale de securitate.

Potrivit textului proiectului, foametea din anii 1946-1947 este calificată drept crimă împotriva umanității, fiind încadrată în contextul represiunilor politice ale regimului totalitar sovietic.

Potrivit noii legi, R. Moldova condamnă regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei din anii 1946–1947 pe teritoriul actualei Republici Moldova, recunoscând-o drept crimă împotriva umanității, săvârșită prin politici sistematice de confiscare a recoltelor, impunere a cotelor imposibile de predare și restricționare forțată a libertății de mișcare a populației civile.

De asemenea, inițiativa condamnă negarea, minimalizarea sau justificarea publică a acestor evenimente, considerând astfel de manifestări incompatibile cu valorile statului de drept și cu principiile drepturilor omului.

Proiectul prevede și măsuri instituționale, inclusiv elaborarea unui program național de comemorare, conservarea și valorificarea patrimoniului documentar, precum și transferul arhivelor relevante către Agenția Națională a Arhivelor. De asemenea, se menționează obligații pentru instituțiile de arhivare privind transmiterea documentelor referitoare la anii 1946-1947.

Un alt element al proiectului îl constituie prevederi privind securitatea informațională, vizând prevenirea manipulării informațiilor și a ingerințelor străine considerate periculoase pentru interesele naționale.

Persoanele care vor nega deportările și foametea vor fi pasibili de răspundere penală, potrivit noii legi.

Autorii susțin că legea ar avea un impact social profund pozitiv, consolidând coeziunea socială, restabilind echitatea morală față de victimele regimului totalitar și educând tânăra generație în spiritul respectului față de adevărul istoric și demnitatea umană.

În cazul adoptării și votării acesteia, legea urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.