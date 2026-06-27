Se cunosc 27 din cele 32 de formaţii calificate în 16-imile Mondialului! 9 partide sunt „bătute în cuie”

Ştim 27 din cele 32 de naţionale care vor evolua în 16-imile Campionatului Mondial de fotbal. În această noapte, în fazele eliminatorii s-au calificat Belgia, Egipt, Spania, Capul Verde şi Anglia, chiar dacă formaţia lui Tuchel nu a jucat. În prezent, se cunosc 9 din cele 16 partide din faza următoare a competiţiei.

Grupele Cupei Mondiale se apropie de final, în această noapte stabilindu-se alte 5 formaţii care merg în 16-imile competiţiei. Astfel, Spania (1-0 cu Uruguay) şi Belgia, care s-a impus cu 5-1, şi-au asigurat primele poziţii în grupele H şi G. Capul Verde şi Egiptul le-au secondat şi au obţinut la rândul lor biletele pentru faza eliminatorie, astfel că avem o imagine aproape completă a ceea ce va urma în continuare la Mondial.

Astfel, Spania va merge pe jumătatea superioară de tablou şi va întâlni Algeria sau Austria, acest duel fiind unul pe care nimeni nu vrea să îl câştige. Deoarece ambele formaţii s-ar califica şi dacă ocupă locul 3, iar această poziţie le-ar aduce un oponent mult mai puţin dificil în şaisprezecimi, cel puţin pe hârtie: Elveţia.

În ceea ce o priveşte pe Capul Verde, aceasta va întâlni Argentina, urmând a deveni prima debutantă din istoria Mondialului care dă piept cu trei campioane mondiale la un turneu final (în grupe africanii au făcut 3 egaluri, două dintre ele cu Spania şi Uruguay).

Referitor la Belgia, aceasta va întâlni o formaţie de pe locul 3, urmând să aştepte ziua de mâine pentru a şti cu exactitate adversara. „Dracii roşii” pleacă din postura de mari favoriţi în acel duel, dar, apoi, în optimi, lucrurile se vor complica serios: la orizont e Argentina lui Messi.

Egiptul, care a trăit periculos (Iran a avut un penalty ratat şi un gol anulat în prelungiri pentru offside) va întâlni Australia în 16-imile competiției. Vedeta Mo Salah a părăsit azi terenul din minutul 57, acuzând probleme, astfel că „faraonii” sunt într-o cursă contra-cronometru pentru a-l recupera pe unul dintre cei mai mari fotbalişti africani din istorie.

Anglia, calificată în 16-imile Mondialului indirect. Ce echipe sunt sigure de prezenţa în faza eliminatorie şi ce dueluri ştim deja

Rezultatele de azi au ajutat-o indirect şi pe Anglia, care, cu 4 puncte, e sigură de calificarea în 16-imi, indiferent de soarta partidei cu Panama. Totuși, „Three Lions” își vor respecta cu siguranţă statutul şi vor dori să termine pe primul loc în grupă.

Echipele calificate la Mondial în faza eliminatorie:

Africa de Sud

Anglia

Argentina

Autralia

Belgia

Bosnia

Brazilia

Canada

Capul Verde

Columbia

Coasta de Fildeş

Elveţia

Egipt

Ecuador

Franţa

Germania

Ghana

Japonia

Maroc

Mexic

Norvegia

Olanda

Paraguay

Portugalia

Spania

Suedia

Statele Unite

9 partide din 16-imile Mondialului sunt bătute în cuie

Germania – Paraguay

Franţa – Suedia

Olanda – Maroc

Africa de Sud – Canada

SUA – Bosnia

Brazilia – Japonia

Coasta de Fildeş – Norvegia

Argentina – Capul Verde

Australia – Egipt

6 formaţii africane s-au calificat în 16-imile Mondialului. Dincolo de organizare, valoare şi jocul bazat pe un fizic impresionant, africanii sunt avantajaţi, probabil, şi de căldură.





6 African countries who have qualified for the last 32 of the World Cup:



1. South Africa 🇿🇦

2. Cape Verde 🇨🇻

3. Morocco 🇲🇦

4. Ivory Coast 🇨🇮

5. Ghana 🇬🇭

6. Egypt 🇪🇬

Reminder: "Abeg include" me did not qualify for the World Cup at all 🇳🇬 pic.twitter.com/cRS3uzvsig — Frank ⭐⭐👆 (@Thee3nthusiasts) June 27, 2026