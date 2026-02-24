Fondatorul Telegram, anchetat de Rusia. Kremlinul îl acuză de „facilitarea unor activităţi teroriste”

Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzaţii ale Rusiei potrivit cărora aplicaţia ar fi un refugiu pentru activităţi criminale şi ar fi compromisă atât de serviciile secrete occidentale, cât şi de cele ucrainene.

„Acţiunile şefului Telegram, P. Durov sunt investigate în cadrul unui dosar penal pe baza unei infracţiuni prevăzute la articolul 205.1, partea 1.1 (asistenţă la activităţi teroriste) din Codul penal al Rusiei”, a scris Rossiiskaia Gazeta într-un articol care „se bazează pe materiale furnizate de FSB din Rusia”.

Telegram, care susţine că are peste 1 miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Rusia a introdus restricţii pentru Telegram, care este extrem de popular în Rusia pentru comunicări publice şi private, pe motiv că platforma media nu a şters conţinutul extremist.

Moscova încearcă să îi determine pe ruşi să treacă la aplicaţia susţinută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.

Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, a transmis că va continua să încetinească funcționarea Telegram „până la eliminarea încălcărilor legislației ruse”. Instituția susține că datele personale nu ar fi protejate corespunzător și că nu există măsuri eficiente împotriva fraudei sau a utilizării aplicației în scopuri ilegale. Telegram respinge acuzațiile și afirmă că luptă activ împotriva conținutului dăunător.

Potrivit agenției de stat TASS, compania riscă amenzi de 64 de milioane de ruble (aproximativ 828.000 de dolari) pentru că ar fi refuzat să șteargă conținut interzis și pentru lipsa de „autoreglementare”.

În paralel cu anunțul oficial, utilizatorii din întreaga Rusie au început să reclame probleme majore: aplicația se încarcă greu, mesajele nu se trimit, fotografiile și clipurile video nu se descarcă sau, în unele cazuri, serviciul nu poate fi accesat deloc. Platforma DownDetector a înregistrat peste 11.000 de sesizări în 24 de ore.

Ironia situației este evidentă: Telegram este folosit pe scară largă în Rusia, inclusiv de militari, înalți oficiali, instituții publice și chiar de Kremlin și Roskomnadzor.

Fondatorul platformei de mesagerie criptată Telegram, Pavel Durov, a fost interogat anul trecut de către judecători de instrucţie însărcinaţi cu investigaţii, la Paris.

După o arestare spectaculoasă în 2021, la coborârea din avion, omul de afaceri rus, cu cetăţenie franceză, a fost pus sub acuzare în august 2024 pentru o serie de infracţiuni legate de criminalitatea organizată, justiţia franceză reproşându-i, în general, că nu a luat măsuri împotriva difuzării de conţinuturi criminale pe platforma sa de mesagerie.