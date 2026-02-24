Peste 70 de ONG-uri din Moldova cer pace justă și durabilă pentru Ucraina

Peste 70 de organizații ale societății civile din Moldova solicită o pace justă și durabilă în Ucraina. Într-o declarație comună, semnată la patru ani de la începutul războiului, organizațiile își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și respectarea dreptului internațional.

Potrivit Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), inițiatorul demersului, documentul reunește semnatari din Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Tiraspol, activi în domenii precum buna guvernare, politici sociale, protecția mediului și mass-media.

Directorul IPRE, Iulian Groza, a declarat, la evenimentul de prezentare, că pacea nu poate fi obținută prin ignorarea normelor internaționale. El a subliniat că rezistența Ucrainei apără nu doar propriul teritoriu, ci și securitatea întregii Europe, pledând pentru garanții de securitate și tragerea la răspundere a celor responsabili de atrocități.

La rândul său, președintele Congresului Ucrainenilor din Moldova, Dmitri Lecartev, a mulțumit societății moldovenești pentru sprijin umanitar și solidaritate. El a avertizat că o pace nedreaptă din prezent ar putea genera un nou conflict în viitor.

Declarația, promovată cu mesajul #MoldovaPentruPaceJustă, rămâne deschisă pentru alte organizații până pe 28 februarie. Documentul urmează să fie transmis partenerilor internaționali și factorilor de decizie europeni.