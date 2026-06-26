Forța Fermierilor suspendă protestele, dar avertizează: Revenim dacă TVA crește

Asociația Forța Fermierilor anunță suspendarea protestelor desfășurate pe 24 și 25 iunie, după o întâlnire cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agricultorii avertizează însă că acțiunile de protest ar putea fi reluate chiar și în plină campanie de recoltare, dacă autoritățile vor decide majorarea cotei TVA la 20% pentru producția agricolă.

Potrivit Asociației, manifestațiile din ultimele două zile au fost cele mai ample și reprezentative proteste ale producătorilor agricoli din ultimii 25 de ani. La acțiuni au participat peste 500 de fermieri și angajați din agricultură din 23 de raioane ale Republicii Moldova, care au protestat împotriva majorării poverii fiscale și au cerut un sistem de subvenționare considerat mai echitabil.

Reprezentanții Forței Fermierilor și-au cerut scuze pentru disconfortul creat unor cetățeni, însă au argumentat că protestele au fost necesare în contextul unor consultări pe care le-au calificat drept sterile și al poziției inflexibile a Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

Agricultorii susțin că au protestat și împotriva eventualelor scumpiri la produsele agroalimentare de primă necesitate, pe care le consideră inevitabile dacă TVA va fi majorată la 20%.

Asociația a precizat că în cadrul protestului au fost semi-blocate patru puncte vamale, însă autoturismele, autobuzele de curse regulate și cele ocazionale au circulat fără impedimente.

Totodată, fermierii au acuzat unele instituții media și formatori de opinie de manipulare în prezentarea evenimentelor.

Pe 25 iunie, la ora 12:30, reprezentanții Forței Fermierilor au avut o întrevedere cu Igor Grosu, la care au participat și miniștrii Finanțelor și Agriculturii, precum și mai mulți deputați ai partidului de guvernare.

După aproape două ore de discuții, agricultorii spun că majoritatea participanților, cu excepția ministrului Finanțelor, ar fi admis că aplicarea unei cote TVA de 20% pentru producția agricolă nu este o soluție acceptabilă.

La finalul întrevederii, Ministerul Finanțelor a propus o alternativă care presupune aplicarea unei cote de TVA zero pe întreg lanțul cerealier și oleaginos. Fermierii consideră însă că proiectul este încă într-o fază incipientă și necesită consultări și analize suplimentare cu toți actorii implicați.

Poziția finală a agricultorilor a fost menținerea, cel puțin pentru moment, a cotei reduse de TVA în agricultură și analizarea fără presiuni de timp a altor soluții.

Potrivit Forței Fermierilor, Igor Grosu le-ar fi comunicat că nu poate oferi deocamdată un angajament public și a solicitat timp până la data de 30 iunie, perioadă în care Ministerul Finanțelor ar urma să reanalizeze politica fiscală.

În contextul începerii sezonului de recoltare și după discuțiile cu conducerea Parlamentului, fermierii au decis suspendarea protestelor, însă spun că își rezervă dreptul de a reveni în stradă dacă autoritățile nu vor renunța clar la intenția de majorare a TVA.