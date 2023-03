Forțele blindate rusești au suferit un nou eșec, la sud de „al doilea Bahmut”

Forțele blindate ale Rusiei au suferit o nouă înfrângere în regiunea Donețk în timp ce încercau să încercuiască orașul Avdiivka, afirmă ministerul britanic al Apărării în ultima sa evaluare asupra războiului din Ucraina, scrie Hotnews.ro.

„În ultimele zile Rusia a continuat să prioritizeze o operațiune de încercuire a orașului Avdiivka din regiunea Donețk. Însă forțele rusești au reușit doar progrese marginale cu pierderi grele în ceea ce privește vehiculele blindate”, notează evaluarea publicată marți dimineața de Ministerul Apărării de la Londra.

Acesta afirmă de asemenea că Regimentul 10 de Tancuri al Rusiei a pierdut probabil un număr mare din tancurile sale în timp ce încerca să încercuiască Avdiivka, localitate descrisă drept un „al doilea Bahmut” de unii oficiali ucraineni din cauza luptelor intense de aici, dinspre sud.

„Regimentul face parte din Corpul 3 de Armată, prima formație majoră pe care Rusia a creat-o pentru a susține invazia din Ucraina începând cu august 2022. Numeroase relatări din surse deschise sugerează că Corpul 3 de Armată a fost în mod deosebit măcinat de probleme legate de disciplina slabă și moralul prost”, explică evaluarea britanică.

Deși militarii acestui corp al armatei ruse au fost antrenați pentru o perioadă în Belarus, eficacitatea lor pe câmpul de luptă rămâne una limitată, potrivit britanicilor.

„Pierderile Regimentului 10 de Tancuri au avut loc probabil în mare parte din cauza asalturilor frontale defectuoase din punct de vedere tactic, asemănătoare cu alte atacuri cu forțe blindate ale Rusiei care au eșuat recent, precum cele din jurul orașului Vuhledar”, conchide evaluarea publicată marți de Ministerul britanic al Apărării.

