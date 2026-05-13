Fost ministru român de Externe: Rusia nu va renunța pur și simplu la Transnistria

Rusia va continua să folosească Transnistria ca instrument al războiului său hibrid împotriva Moldovei. Aceasta a fost declarată de Luminița Odobescu, consilier al Prim-ministrului pentru Afaceri Externe și fost ministru de Externe al României, vorbind la Forumul de Securitate pentru Marea Neagră și Balcani de la București.

Potrivit acesteia, rezolvarea conflictului este „o problemă importantă” nu doar pentru Chișinău, ci și pentru Bruxelles și București.

„Trăim într-o regiune foarte volatilă, plină de provocări: consecințele războiului din Ucraina, amenințările hibride și cibernetice, spionajul. În acest context, Transnistria rămâne un atu pentru Rusia și înțelegem că Rusia nu va renunța pur și simplu la ea.” „Și, prin urmare, aceasta este o problemă foarte complexă pentru noi toți, în primul rând pentru Chișinău”, a spus Odobescu.

Ea a subliniat că menținerea sprijinului pentru Republica Moldova este primordială acum.

„Chișinăul trebuie să fie în fruntea discuțiilor. Toate discuțiile de la Bruxelles și București trebuie să se bazeze pe sprijinul Chișinăului, pentru că vorbim despre integritatea teritorială și suveranitatea țării”, a spus diplomata.

Potrivit acesteia, trebuie luați în considerare mai mulți factori, inclusiv faptul că autoritățile ilegitime de la Tiraspol se bucură de avantajele economice oferite de Uniunea Europeană, menținând în același timp dependența politică de Rusia.

Ea consideră că integrarea europeană ar putea oferi și o oportunitate de soluționare a conflictului. Iar Ucraina poate juca un rol de partener în negocieri.

„Desigur, trebuie să susținem formatul 1+1 acum, pentru că acestea sunt afacerile interne ale Moldovei. Dar, în același timp, problema trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă, din perspectiva securității pentru întreaga regiune.” „Pentru că menținerea unui conflict înghețat este dezavantajoasă nu numai pentru Moldova, ci și pentru România și Ucraina. Rusia va continua să folosească Transnistria ca instrument al războiului său hibrid împotriva Moldovei și a noastră”, a spus Odobescu.

Ea a subliniat că Transnistria nu ar trebui să împiedice integrarea Moldovei în UE.

„Nu trebuie să permitem Rusiei să folosească această regiune împotriva integrării europene a Moldovei”, a subliniat diplomatul.