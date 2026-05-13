Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații locale în urma ploilor puternice

Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în urma ploilor puternice. În acest context, se pot forma scurgeri intensive pe pante și producerea unor inundații locale în zonele afectate de precipitații.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru astăzi averse puternice, cu acumulări de apă de 15–25 l/m2. Astfel, pe unele râuri mici se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 0,10–0,20 m, însă debitele se vor menține, în general, în limitele albiei minore.

În râul Nistru, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm, iar în râul Prut, regimul hidrologic nu se va schimba semnificativ.

Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți în zonele predispuse la acumulări rapide de apă, să evite deplasările în preajma cursurilor mici de apă și să ia măsuri de protecție a bunurilor.