Fost oficial ucrainean: Am putea șterge Transnistria de pe hartă

Ucraina poate avea un rol important în soluționarea conflictului transnistrean, în contextul în care influența Rusiei asupra regiunii slăbește pe fondul războiului. Declarația a fost făcută de fostul viceministru ucrainean al Apărării, Vladimir Gavrilov, în cadrul Forumului de Securitate al Mării Negre și Balcanilor de la București.

Potrivit acestuia, Ucraina contribuie deja la soluționarea conflictului prin diminuarea capacităților militare și economice ale Rusiei.

„Contribuim deja la soluționarea conflictului prin înfrângerea Rusiei pe teren și reducerea potențialului său economic. Într-un fel sau altul, vom împinge Transnistria să ia o decizie, deoarece nu poate supraviețui fără sprijinul Rusiei, iar Rusia este în prezent preocupată de propria supraviețuire. De aceea, acum se deschide o fereastră de oportunitate pentru ca Moldova să ajungă la o soluționare”, a declarat Gavrilov.

El consideră că Ucraina poate avea un rol important ca „terță parte” în procesul de reglementare a conflictului.

„Transnistria este înconjurată de teritorii moldovenești și ucrainene și, prin urmare, capacitățile lor militare sunt limitate. Ei monitorizează îndeaproape ce se întâmplă la Moscova și cum va fi rezolvat conflictul cu Ucraina. Rezultatul acestui război va influența, desigur, starea de spirit din Transnistria și dorința lor de a ajunge la o soluție”, a spus fostul oficial ucrainean.

În același timp, Gavrilov a menționat că nimeni nu știe încă în ce mod va fi soluționat definitiv conflictul transnistrean, însă Ucraina este interesată de eliminarea influenței ruse din Republica Moldova.

Acesta a afirmat că Ucraina ar putea rezolva militar problema transnistreană, însă nu va recurge la o asemenea opțiune.

„Am putea rezolva această problemă cu o forță decisivă, să o ștergem de pe hartă. Dar nu vom face asta. Pentru că acesta este teritoriul moldovenesc. Trebuie să menținem contactul cu autoritățile și poporul moldovenesc, care trebuie să găsească modalitatea corectă de a comunica cu Tiraspolul pentru a ajunge la o rezoluție finală”, a declarat Gavrilov.

Fostul viceministru ucrainean al Apărării și-a exprimat speranța că războiul din Ucraina va putea fi încheiat în acest an, însă nu în condițiile impuse de Rusia. Potrivit lui, acest lucru ar putea deschide calea pentru soluționarea conflictului transnistrean.