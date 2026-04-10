Părăsirea arestului la domiciliu ar putea fi tratată ca evadare, iar autoritățile vor putea da în urmărire persoanele pentru a le depista și verifica.

Un asemenea proiect de lege este elaborat de Ministerul Justiției, care precizează că scopul este creșterea eficienței respectării măsurii preventive de arest la domiciliu, transmite IPN.

Potrivit ministerului de resort, proiectul prevede consolidarea mecanismelor de supraveghere, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de control. În cazul recepționării unor alerte sau dacă persoana nu răspunde la apelurile de verificare, reprezentanții organelor de drept vor interveni imediat pentru a verifica prezența acesteia la domiciliu.

Totodată, proiectul introduce posibilitatea aplicării măsurii de dare în consemn, prin care persoanele vizate vor fi incluse în bazele de date ale autorităților, pentru a putea fi identificate și localizate în cazul în care încearcă să se sustragă de la executarea pedepselor.

În același timp, persoanele condamnate care nu sunt prezente la pronunțarea sentinței vor putea fi anunțate automat în căutare, astfel încât să fie eliminat intervalul de timp în care acestea ar putea încerca să fugă sau să părăsească țara.

Proiectul va intra în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.