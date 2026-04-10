Inflația a atins 5,8% în martie, cel mai mare nivel din ultimile trei luni

Inflația din Republica Moldova a ajuns în martie la 5,8%, cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea vine pe fondul scumpirilor la alimente, carburanți și unele servicii. Față de luna februarie, prețurile s-au majorat cu 1,3%, iar de la începutul anului cu 2,7%,.

Datele BNS arată că presiunile asupra prețurilor au venit în special din zona alimentelor și a carburanților. În martie, legumele s-au scumpit cel mai mult, cu 6,9%, iar fructele cu 2,5%. La polul opus, ouăle de găină s-au ieftinit cu 3,6%, iar zahărul cu 0,4%.

La bunurile nealimentare, cea mai puternică creștere a fost la carburanți și combustibili, care au urcat în medie cu 12,8%. Motorina a avut un salt de peste 30%, iar prețul benzinei s-a majorat cu 13,8%.

În același timp, unele servicii au devenit mai scumpe. Tarifele pentru apă potabilă și canalizare au crescut cu 2,9%, transportul de pasageri cu 0,7%, iar alimentația publică cu 0,5%.

La nivel regional, în martie, inflația în R. Moldova a fost mai mare decât în țări precum Polonia, Georgia sau Bulgaria, dar mai mică decât în Turcia și Croația, unde scumpirile au fost mai accentuate.