Alertă cu bombă la Aeroportul din Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență

O alertă de minare a fost anunțată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Autoritățile au intervenit imediat, fiind declanșate măsuri de evacuare și securitate, iar activitatea aeroportuară a fost afectată.

Poliția de Frontieră a informat că alerta a fost primită în cursul după-amiezii, iar pasagerii și personalul Aeroportului au fost evacuați operativ din incintă.

La fața locului au fost mobilizate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează verificări și măsuri specifice în astfel de situații.

Procedura de înregistrare a pasagerilor a fost suspendată temporar, iar programul zborurilor ar putea suferi modificări.

Autoritățile recomandă călătorilor care au zboruri planificate pentru această zi să verifice statutul curselor pe panoul online al aeroportului.

Poliția de Frontieră a făcut apel la calm și a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.