Fostul agent SIS, Andrian Cheptonar (PAS): Șeful Serviciului Vamal nu poate fi demis din cauza camionului cu arme

Fostul agent SIS, astăzi deputat PAS, Andrian Cheptonar spune că șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției.

„Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, are câteva zile în funcție. Abia a intrat în funcție, nu au avut loc schimbări manageriale, nu au fost numiți oameni noi. Eu cred că Radu Vrabie nu poartă responsabilitate pentru acest caz. Eu cred că o persoană nu poate fi blamată pentru o situație la zece zile de la intrarea în funcție”, a spus Andrian Cheptonar în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.

Deputatul afirmă că investigațiile ar trebui orientate către cei care au condus anterior instituția. „Trebuie să fie cercetați predecesorii și politica lor de cadre”, a mai spus deputatul PAS.

Potrivit vicepreședintelui comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, munițiile ar fi fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova treptat, în cantități mici, pentru a nu atrage atenția autorităților și pentru a nu fi depistate la controalele vamale.

„Există o mare breșă. Trebuie să recunoaștem că instituțiile statului n-au funcționat suficient de bine. Aceste muniții au fost introduse într-o perioadă îndelungată pe unități, separat. Au fost adunate într-un depozit pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior puse toate într-un container și a avut loc această tentativă de contrabandă, care nu știm dacă urma să rămână pe teritoriul Uniunii Europene sau să ajungă în Israel”, a punctat Andrian Cheptonar.

Patru persoane au fost reținute în Republica Moldova în dosarul camionului cu armament descoperit la punctul vamal Albița-Leușeni. De asemenea, al cincilea reținut, șoferul camionului, se află în custodia autorităților din România.