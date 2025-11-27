Yandex Go, amendată cu 800.000 de lei în Moldova

Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV – operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, utilizate de companiile de taxi din Republica Moldova – cu o amendă de 776.363 de lei, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații. Decizia a fost adoptată de Plenul Consiliului la 20 noiembrie.

Investigația a fost inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 03 din 23 ianuarie 2023, iar în cadrul acesteia autoritatea a cerut companiei să furnizeze un set de date privind utilizatorii aplicațiilor. Informațiile erau necesare pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.

Potrivit instituției, „Ridetech International” BV nu a prezentat informațiile cerute, invocând obligațiile sale în calitate de operator stabilit în Uniunea Europeană și necesitatea respectării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Consiliul Concurenței precizează însă că, deși compania este înregistrată în UE, aceasta își desfășoară activitatea economică în Republica Moldova și este obligată să respecte legislația națională, inclusiv normele din domeniul concurenței.

Ținând cont de circumstanțele cauzei și de importanța cooperării efective în cadrul investigațiilor, autoritatea a aplicat amenda și a stabilit un termen de 30 de zile pentru transmiterea integrală a informațiilor solicitate și neprezentate anterior.

Consiliul Concurenței subliniază că solicitările de informații sunt esențiale pentru colectarea probelor și pentru desfășurarea eficientă a investigațiilor privind posibile încălcări ale legislației concurențiale. Întârzierea, refuzul sau furnizarea incompletă a datelor afectează capacitatea instituției de a-și exercita atribuțiile și poate atrage sancțiuni de până la 1% din cifra de afaceri anuală a companiei vizate.

„Atât timp cât o întreprindere își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și beneficiază de acces la piața locală, chiar fiind înregistrată în alt stat, ea nu poate invoca normele din jurisdicția de origine ca justificare pentru neprezentarea informațiilor solicitate de autoritățile moldovenești. Compania are obligația de a-și organiza infrastructura informațională și procesele astfel încât să se conformeze legislației naționale și să răspundă solicitărilor autorității de concurență”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu.

Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată în termen de 30 de zile în instanța de judecată specializată.