Ministrul Energiei: Transnistria mai are gaze pentru circa două săptămâni

Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu.

Într-un interviu pentru IPN, ministru a precizat că mecanismul existent de livrare a gazelor către regiune continuă să funcționeze, iar în cazul unei întreruperi poate fi utilizat mecanismul de sprijin de 60 de milioane de euro, propus de Guvern și susținut de Uniunea Europeană.

Deși Tiraspolul a refuzat inițial acest sprijin, autoritățile de la Chișinău subliniază că prioritatea este protejarea cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului și evitarea unei noi crize umanitare.

În ceea ce privește utilizarea gazelor, ministrul a menționat că majoritatea volumelor sunt folosite pentru producerea energiei electrice. Centrala din regiune consumă aproximativ trei milioane metri cubi de gaze pe zi, cu o producție de 150-160 MW, uneori până la 180 MW. Acest volum asigură necesarul intern al regiunii, alături de energia produsă de centrala hidroelectrică, care livrează 34-35 MW.

În ceea ce privește prețul gazelor în regiune, autoritățile de la Chișinău spun că nu dețin informații, întrucât acestea fac parte din contracte comerciale interne, iar prețurile nu sunt comunicate Guvernului.

Totodată, Dorin Junghietu a reamintit că ANRE a desemnat în toamnă Moldovagaz drept entitate responsabilă pentru furnizarea gazelor către Tiraspoltransgaz, conform legislației. Compania are în sarcină și achiziționarea volumelor necesare pentru îndeplinirea obligației de stocare de 15%.