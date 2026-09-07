Fostul consilier PAS, Tudor Bucșan, își pune cenușă pe cap și regretă susținerea partidului: Acum e momentul să cerem anticipate

Consilierul local de la Durlești, Tudor Bucșan, regretă susținerea partidului PAS și propune organizarea unui protest în fața Guvernului, prin care să fie cerute alegeri parlamentare anticipate. Bucșan a anunțat inițiativa într-o postare pe rețelele de socializare.

Bucșan a făcut referire și la protestele de acum aproximativ opt ani, la care a participat, menționând că atunci a susținut ideea alegerilor anticipate.

„Azi-noapte am urmărit filmul „Ștampila”, o coproducție moldo-americană. (…) Chiar dacă a fost filmat acum 8 ani, când împreună am dat jos guvernarea, participând la proteste și strigând ca un nebun „Anticipate”, uitându-mă în urmă pot zice că am fost doar un prost .

Istoria se repetă. Acum e momentul să cerem Anticipate și să muncim pentru țara de care avem nevoie noi – nu pentru o guvernare care știe foarte bine că e pe cale să cadă.

Propun un protest vineri, la ora 11:00, în fața Guvernului, ca să cerem anticipate. Cine știe, poate vineri facem și Marea Adunare Națională?”, a scris acesta pe rețele.