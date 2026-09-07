Ion Ceban: Termoelectrica va primi autorizații doar dacă securizează și reface zonele de lucru

Termoelectrica nu va mai primi autorizații pentru intervenții la rețele dacă nu va îndeplini condițiile stabilite de municipalitate. Declarația a fost făcută de primarul general, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Edilul solicită securizarea șantierelor și reabilitarea corespunzătoare a zonelor după încheierea lucrărilor.

Ion Ceban menționează că, după reabilitarea carosabilului, trotuarelor și spațiilor publice de către municipalitate, Termoelectrica intervine cu lucrări la rețele și deteriorează suprafețele reparate. Edilul solicită informarea cetățenilor, cu câteva zile înainte, despre intervențiile planificate ale Termoelectrica, precum și instalarea unor panouri care să indice perioada în care vor fi efectuate lucrările.

„Acolo unde sunt situații de avarie și există necesitatea stringentă, coordonăm la fel, dar acolo unde sunt intervenții planificate și ei intervin peste drumurile deja reabilitate, categoric să nu fie admis acest lucru”, a declarat primarul general.

Solicitată de IPN, Termoelectrica precizează că în scurt timp va veni cu o reacție.