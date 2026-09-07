PAS se gândește deja la prezidențialele din 2028. Perciun: Avem mai mulți candidați

Partidul Acțiune și Solidaritate analizează deja mai multe candidaturi pentru alegerile prezidențiale din 2028. Ministrul Educației, Dan Perciun, afirmă că unele dintre persoanele luate în calcul ar putea ocupa, în următorii ani, funcții care să le ofere mai multă vizibilitate publică.

În cadrul unei emisiuni, Dan Perciun a precizat că este prea devreme pentru ca formațiunea să facă publice numele persoanelor analizate.

„Vă dați seama că n-o să vă spun în această etapă cine sunt acești potențiali candidați, pentru că este prematur. Când lucrurile se vor clarifica definitiv pe intern, vor fi mai clare, atunci eventual le vom anunța”, a declarat Perciun.

Potrivit ministrului, PAS consideră necesară identificarea din timp a unor potențiali candidați, în condițiile în care scrutinul prezidențial din 2028 ar urma să aibă o miză importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Perciun susține că formațiunea trebuie să găsească persoane care să aibă șanse reale de câștig și în jurul cărora să poată fi construită o campanie electorală puternică.

Întrebat dacă printre numele analizate se regăsesc președintele Parlamentului, Igor Grosu, sau fostul ministru al Muncii Marcel Spatari, Perciun a evitat să confirme sau să infirme.

„Avem mai mulți candidați la care ne gândim la această etapă”, a răspuns ministrul.

Dan Perciun a fost întrebat și cum ar putea PAS să crească notorietatea unor eventuali candidați care, în prezent, nu ocupă funcții publice cu o expunere ridicată. Ministrul a sugerat că situația acestora s-ar putea schimba până la scrutin.

„Poate vor deține pe viitor unele funcții din care să fie mai vizibili. Poate sunt oameni care deja le dețin”, a declarat Perciun.

Următoarele alegeri prezidențiale din Republica Moldova sunt programate pentru 2028. Maia Sandu, aflată la al doilea mandat consecutiv, nu va putea candida pentru un al treilea mandat consecutiv.