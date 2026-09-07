Violența asupra femeilor: MAI intervine doar după deces?

Verificarea acțiunilor Poliției în cazurile de violență asupra femeilor nu ține de competența Ministerului Afacerilor Interne. Iar ministra Daniella Misail-Nichitin comentează asemenea cazuri și prezintă întreaga cronologie a intervenției autorităților doar atunci când victima moare. Cel puțin asta rezultă din răspunsul primit de Omniapres la solicitarea repetată adresată MAI în cazul în care este vizat Gheorghe Ionaș, fratele deputatului PAS Ilie Ionaș.

Amintim că, la sfârșitul lunii iulie, deputata Partidului „Democrația Acasă”, Ana Țurcanu-Oboroc, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre „un caz grav de violență asupra unei femei” în care ar fi implicat fratele deputatului Ilie Ionaș. Țurcanu-Oboroc a afirmat că, după un apel telefonic primit de polițiști, bărbatul ar fi fost lăsat să plece, iar cazul ar fi mușamalizat, transmite omniapres.md.

Deputata a îndemnat atunci public toate instituțiile competente să investigheze cazul și să intervină pentru a preveni o eventuală tragedie.

În presă au apărut și informații potrivit cărora femeia și presupusul agresor ar fi fost lăsați să părăsească în același timp sediul Poliției. Ulterior, femeia ar fi fost agresată din nou într-un taxi, în timp ce apela Serviciul 112.

Omniapres a solicitat un comentariu din partea Ministerului Afacerilor Interne și a întrebat dacă sunt verificate acțiunile polițiștilor implicați în gestionarea cazului. MAI nu și-a prezentat poziția și a redirecționat demersul către Poliție.

După tragedia de la Măgdăcești, unde violența asupra unei femei s-a încheiat cu moartea acesteia, iar Guvernul a recunoscut că instituțiile competente au admis deficiențe, Omniapres s-a adresat repetat Ministerului de Interne. Redacția a atras atenția că ministra Daniella Misail-Nichitin a prezentat public cronologia evenimentelor de la Măgdăcești și a comentat modul în care au acționat instituțiile statului.

În acest context, Omniapres a întrebat din nou dacă MAI intenționează să verifice informațiile prezentate de la tribuna Parlamentului și să inițieze o anchetă de serviciu privind modul în care Poliția a gestionat presupusa agresiune asupra femeii. Redacția a subliniat expres că solicită poziția Ministerului Afacerilor Interne și a cerut ca demersul să nu fie redirecționat din nou către IGP, deoarece întrebările vizau inclusiv acțiunile și deciziile MAI.

Ministerul a evitat din nou să răspundă. Invocând prevederile articolului 74 din Codul administrativ, MAI a anunțat că solicitarea a fost transmisă, „conform competenței”, către Poliție.

Anterior, încercările Omniapres de a obține de la Poliție informații detaliate despre cazul în care este vizat fratele deputatului Ilie Ionaș nu s-au soldat cu rezultate. Invocând protecția datelor cu caracter personal și secretul anchetei, Poliția a calificat cele întâmplate drept un „conflict între un bărbat și o femeie” și a comunicat că „bărbatul a fost sancționat conform procedurii”.

Poliția nu a precizat în baza cărui articol și a cărei legi a fost sancționat Gheorghe Ionaș și nici ce pedeapsă i-a fost aplicată. Instituția nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile privind aplicarea violenței fizice asupra femeii. Până în prezent, nu se cunoaște nici dacă autoritățile au întreprins vreo măsură pentru protejarea femeii și prevenirea unor eventuale noi acte de violență.

Ulterior, Procuratura a confirmat pentru Omniapres inițierea unui proces penal în acest caz. Nu se cunoaște însă dacă verificările s-au încheiat cu pornirea urmăririi penale.