Fostul deputat Trubca de la PAS, vizat într-un dosar penal. Ar fi pretins și primit 200.000 de euro pentru a promova o moficare legislativă

Fostul deputat PAS Alexandr Trubca figurează într-un dosar penal pornit, pentru corupere pasivă și evaziune fiscală, în care este vizată și compania „Sofilarex Plus” SRL, deținută de omul de afaceri Valentin Eșanu. Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, fostul parlamentar ar fi cerut și primit 200.000 de euro pentru a promova o modificare legislativă favorabilă companiei.

Atât Trubca, cât și Eșanu resping acuzațiile.Cauza penală ar fi fost inițiată la sfârșitul lunii iulie 2026, în urma unui denunț depus de un fost partener de afaceri al lui Valentin Eșanu. Acesta susține că Alexandr Trubca ar fi primit cei 200.000 de euro de la omul de afaceri pentru a interveni asupra cadrului legislativ care reglementează piața metalelor.

Mai exact, modificarea legislativă ar fi urmat să permită companiei „Sofilarex Plus” să-și „curețe” contabilitatea de bani nedeclarați, potrivit informațiilor prezentate în investigație. Atât fostul deputat PAS, cât și Valentin Eșanu neagă acuzațiile care le sunt aduse. Omul de afaceri susține că denunțul ar fi fost orchestrat de un concurent de pe piața exportului de metale.Informațiile despre dosarul penal apar la aproximativ o lună după ce Alexandr Trubca a renunțat la mandatul de deputat.

În 10 iulie, acesta a anunțat că și-a depus cererea de demisie, în contextul controverselor apărute în spațiul public în legătură cu investițiile sale în domeniul imobiliar.

Separat de cauza penală, averea și interesele fostului parlamentar au ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate. Verificările vizează inclusiv proveniența unor venituri și donații declarate de familia Trubca, precum și investițiile, creditele și bunurile imobile deținute.

Anterior, în declarațiile de avere ale familiei Trubca au fost indicate, între altele, donații de zeci de mii de euro, două terenuri, automobile, credite bancare și portofolii de investiții.

Alexandr Trubca a fost deputat PAS în legislatura precedentă, iar în noiembrie 2025 a revenit în Parlament, după ce mandatul său a fost validat în calitate de candidat supleant pe lista formațiunii.