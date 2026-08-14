„Problemele agricultorilor se discută fără ei”. Forța Fermierilor, revoltată că Tofan îl cheamă la Guvern pentru discuții doar pe directorul asociației

Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor va fi primit astăzi de premierul Vasile Tofan, după ce organizația a cerut o întrevedere urgentă pentru a discuta situația de pe piața cerealelor și oleaginoaselor. Fermierii sunt nemulțumiți de decizia privind reducerea cu 50% a tarifului pentru tranzitul feroviar al producției agricole din Ucraina și cer explicații despre impactul acesteia asupra exporturilor moldovenești, precum și introducerea temporară a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Totodată, asociația este nemulțumită de formatul întâlnirii, întrucât Tofan l-a invitat la discuții doar pe directorul executiv, nu și membrii Consiliului organizației.

„Astăzi, la orele 17.30, director executiv al asociației Forța Fermierilor este invitat la prim-ministru Republicii Moldova domnul Tofan. Din păcate, formatul acestei întâlniri nu este unu corect, solicitat de organizația noastră.

Recent am cerut o întrevederea urgentă cu domnul Tofan în vederea discutării situației pe piața internă de cereale și oleaginoase, în special problemelor privind prăbușirea prețurilor de achiziții, necesitatea introducerii licențierii importurilor și mecanismul de tranzit a producției din Ucraina. Cu părere de rău, domnul prim-ministru a acceptat întâlnirea doar cu director executiv, ceea ce organizația consideră drept abordare greșită.

Asociația Forța Fermierilor este condusă în cel mai democratic mod de Consiliul în frunte cu președintele organizației. Membrii Consiliului toți sunt fermieri. Nu este bine cănd problemele agricultorilor se discută fără agricultori. Am încercat să obținem alt format de discuții, cum ar fi ședința publică cu participarea membrilor Consiliului. Regretăm că ideea a fost respinsă de domnul prim-ministru. Considerăm că problemele sectorului agricol nu pot fi soluționate prin consultarea unui singur reprezentant al organizației, care reunește sute de fermieri.

Chiar și în asemenea condiții Consiliul asociației a decis să rămânem pe poziția constructivă și să folosim orice oportunitate pentru dialog, mai ales că există și altă problemă strategică, legată de intenția majorării cu 50 % a cotei TVA. Director executiv a fost mandatat să accepte invitația domnului prim-ministru și să le raporteze rezultatele la ședința Consiliului, care va avea loc pe data de 17 august și la care asociația va decide acțiunile ulterioare”, se arată într-un comunicat.

Asociația „Forța Fermierilor” respinge propunerea Ministerului Finanțelor de majorare a cotei TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%. În acest sens, agricultorii solicită organizarea de urgență a unei întâlniri cu ministra Finanțelor, la care să participe și președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, precum și un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Pe data de 3 august, Asociația Forța Fermierilor a solicitat autorităților reintroducerea de urgență a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, avertizând că prăbușirea prețurilor la produsele agricole ucrainene și intenția unor traderi de a importa cantități mari de grâu în Republica Moldova pot provoca o nouă criză pe piața agricolă.