Se scumpește gazul, la final de lună: Moldovenii vor plăti peste 20 de lei pe m2. ANRE a stabilit ședința la care va decide prețul exact

ANRE va examina și va supune aprobării, pe 21 august, proiectul privind noile prețuri reglementate pentru gazele naturale furnizate de Energocom anumitor categorii de consumatori. Noul tarif ar putea depăși pragul de 20 de lei pentru un metru cub.

„În scopul asigurării transparenței procesului decizional, ședința va fi transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/ și pagina oficială de https://www.youtube.com/@ANRE_Moldova”, menționeză responsabilii.

În luna februarie 2026, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un tarif pentru gazele naturale de 14,43 lei pentru un metru/cub, pentru consumatorii casnici, cu TVA inclus.

Tariful propus de Energocom pe 30 ianuarie a fost de 14,12 lei pe metru cub, fără TVA, sau 15,25 lei cu TVA inclus.

Pe data de 22 iulie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat spre consultări proiectul privind prețul gazelor naturale către consumatorii finali, după ce Energocom a cerut majorarea tarifului.