Fostul deputat, Vladimir Andronachi, ar fi fost reținut

Ex-deputatul Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, ar fi fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Acesta ar fi suspectat de spălare de bani.

În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

La începutul lunii octombrie 2021, Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire într-un episod din Dosarul Frauda bancară. Astfel, celor trei li se încrimina, de către Procuratura Anticorupție, comiterea escrocheriei și spălării de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, anunță instituția de urmărire penală.