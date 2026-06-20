Fostul președinte al Legislativului din Găgăuzia, anunțat în căutare prin Interpol

Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, a fost anunțat în căutare internațională pe linia Interpol. Informația a fost confirmată de către șeful Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Dmitri Constantinov a fost condamnat pe 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a 46 de milioane de lei.

Potrivit procurorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, împreună cu alte persoane, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul unei alte entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia.

Constantinov este învinuit că a ascuns intenționat datele din rapoartele financiare, cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții de peste 46 milioane de lei.Fostul președinte al legislativului de la Comrat este învinuit de delapidarea averii străine în valoare de peste 600.000 de lei.

Pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor provocate părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane de lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul.

Curtea de Apel Sud, sediul Comrat, a admis recursul avocatului fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, și a anulat încheierea prin care acesta fusese anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată pe 26 mai 2026 și nu poate fi contestată.

Magistrații au constatat că Judecătoria Comrat a dispus prematur anunțarea lui Constantinov în căutare, deoarece sentința de condamnare la 12 ani de închisoare, pronunțată pe 26 decembrie 2025, nu a devenit definitivă.

Relația cu Ilan Șor

Dmitri Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei din februarie 2022 până în noiembrie 2025. El a declarat că pleacă din funcție din motive de sănătate și subliniat că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice.

Constantinov a fost unul dintre cei prezenți la Moscova în momentul creării blocului „Victorie”, în primăvara lui 2024, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor.

De asemenea, Constantinov s-a întâlnit cu Șor în Israel. La scurt timp după întâlnire, într-un interviu pentru Europa Liberă, el a declarat că nu s-ar mai vedea cu el dacă ar apărea o astfel de oportunitate.

Dmitri Constantinov este inginer zootehnist de profesie. A condus mai multe întreprinderi zootehnice și firme private. A ajuns pentru prima dată deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în 1995.

Dmitri Constantinov a fugit în stânga Nistrului pe 25 decembrie, cu o zi înainte de a fi pronunţată sentinţa. Pe 26 decembrie, Judecătoria Comrat l-a condamnat la 12 ani de pușcărie cu executare în penitenciar.