Fostul șef al Spitalului Hîncești își continuă activitatea ca medic în instituție. Avocată pe dosarul Vartic: Ar fi exercitat presiuni asupra angajaților

Noi detalii apar în cazul decesului Ludmilei Vartic. Șeful demisionar al Spitalului din Hîncești ar continua să lucreze în instituție, în calitate de medic specialist, potrivit informațiilor prezentate de apărare. Avocata Daniela Kornacker susține că aceste date i-au fost comunicate de martori din Hîncești, care ar fi contactat-o. „Nu știu dacă e adevărat sau nu, urmează să fie investigat și acest aspect”, a declarat avocata.

„Eu, din câte am înțeles, dumnealui a demisionat doar din funcția de șef al Spitalului Hîncești și acum lucrează ca medic specialist în acea instituție. Despre aceasta mi-au comunicat unii martori din Hîncești, care au găsit numărul meu de telefon și au ținut neapărat să mă informeze.

Nu știu dacă e adevărat sau nu, urmează să fie investigat și acest aspect. Martorii spun că acest domn ar fi exercitat presiuni asupra angajaților acestei instituții, ca să nu dea declarații în cadrul urmăririi penale. Din nou, nu cunoaștem dacă este adevărat, dar aceasta este versiunea”, a declarat Kornacker în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, de la N4.