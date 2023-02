FOTO. Mercenarul rus care a urcat pe scenă cu craniul unui apărător de la Azovstal ar fi fost asasinat

Mercenarul rus Igor Mangușev, comandantul unei unități din așa-numita Miliție a autoproclamatei Republică Populară Lugansk a murit într-un spital din regiunea anexată ilegal de Rusia din cauza unei răni la cap suferite în circumstanțe nespecificate, relatează agenția rusă RIA Novosti, controlată de Kremlin, relatează Ukrainska Pravda. Soția mercenarului susține că ar fi fost asasinat.

Akim Apachev, un apropiat al lui Mangușev a declarat că mercenarul a intrat în comă, apoi a murit, neavând nicio șansă după ce a fost împușcat în cap.

De asemenea, Apachev a mai adăugat că marți, 7 februarie, cazul a fost transferat la Comitetul de Investigații al Federației Ruse și că, potrivit acestuia, „totul este clar în dosar” și este clar cine a comis crima.

Canalele rusești au relatat că sâmbătă, la ora 00:30, Mangușev a fost dus la neurochirurgie în Kadiivka din regiunea Lugansk, cu o „rană de glonț la cap”.

Propagandiștii ruși au scris că împușcătura a fost provocată cu o armă cu țeavă scurtă în zona occipital-parietală, dar nu se cunosc circumstanțele în care s-a întâmplat.

„Poetic justice?” ⚖️

Remember, the geek and sadist #Igor_Mangushev (call sign #Bereg), who performed with the skull of a murdered #Ukrainian soldier from #Mariupol.

So, performing with someone else’s skull brought misfortune. #Mangushev was shot through his own skull. pic.twitter.com/PLtHwix89I

— Putin’s IBS (@kardinal691) February 4, 2023