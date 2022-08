Un mercenar rus care ține în mână craniul unui soldat ucrainean ucis la Azovstal: „Nu poate exista pace. Trebuie să dez-ucrainizăm Ucraina”

Deși Rusia nu recunoaște oficial că este într-un război, ci doar că execută „o operațiune militară specială”, unii care luptă pe front cred altceva. Unul dintre cei mai cunoscuți mercenari ruși, vorbind la un eveniment, a recunoscut că Rusia e în Război și a explicat pentru ce crede el că se duc luptele.

Igor Mangushev, un celebru mercenar rus a fost filmat vorbind la un eveniment ținând în mână craniul unui militar ucrainean ucis lângă uzina Azovstal din Mariupol, spune că scopul războiului este de a „de-ucrainiza Ucraina”, potrivit NEXTA.

„Noi suntem în viață, dar acesta a murit deja. Să ardă-n iad. N-a avut noroc”, spune Mangushev.

#Russian mercenary Igor Mangushev proudly showed the skull of a killed #Ukrainian soldier.

He explained the real goal of the #Kremlin in this war: the complete destruction of #Ukraine, not tales about denazification and demilitarization. pic.twitter.com/bZureR2PFM

— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2022