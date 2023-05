FOTO Premieră: Ucrainenii ar fi doborât o rachetă Kinjal, o armă supersonică despre care Putin a spus că e „invincibilă”

Echipamentele antiaeriene ucrainene au doborât joi, la ora 02:40, o rachetă hipersonică Kinjal trasă de ruși contra unei ținte din Kiev, scrie publicația Defense Express, care a obținut imagini cu resturile rachetei.

Atacul asupra Kievului din acea noapte a fost raportat oficial de către Administrația militară a orașului Kiev, care a menționat că, pe lângă dronele kamikaze Shahed, atacul a implicat și rachete,„probabil de tip balistic”. Administrația militară a transmis că „toate rachetele inamice au fost distruse”. Focosul rachetei ar fi fost distrus în aer, ce ar fi provocat explozia puternică raportată în noaptea de miercuri spre joi de locuitori ai capitalei ucrainene.

X47M2 Kinjal este o armă cu care se mândresc foarte mult, ei spunând că aceasta are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri și poate atinge viteze de 12 Mach. De asemenea, reprezentanți ai armatei ruse spun că aceasta este „de neoprit”.

Aceste rachete pot fi lansate de bombardiere Tu-22M3 sau de interceptoare MiG-31K și au intrat în serviciu în anul 2017, când Vladimir Putin a spus că este o armă „invincibilă”.

De altfel, au fost mai multe cazuri de alarme aeriene declanșate în Ucraina în momentul în care erau detectate decolări de MiG-31K de pe aeroporturi rusești sau belaruse.

Astfel de lansări sunt rare, ultimul având loc la 9 martie în cadrul unui atac rusesc masiv, ce a inclus și șase Kinjal. Atunci, un consilier al lui Zelenski a spus că sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei „nu fac față suficient de bine” rachetelor hipersonice rusești.

Ceva s-a schimbat de atunci, mai exact faptul că Ucraina a primit în aprilie primul sistem antiaerian american Patriot cu interceptoare de tipul PAC-3. De menționat și faptul că sisteme antiaeriene Patriot cu aceleași tipuri de interceptoare PAC-3 sunt și în dotarea armatei române.

Iar publicația citată, Defence Express, sugerează că astfel a putut fi doborâtă racheta rusească Kinjal de joi, publicând și imagini cu resturile acesteia, ce ar fi picat pe gazonul unui stadion din Kiev.

Potrivit reputatului cont de Twitter Ukraine Defence Tracker „rămășițele se potrivesc cu ansamblul unitar al focosului utilizat la rachetele din seria X-47M2 și Iskander”.

„Sunt necesare imagini suplimentare pentru a confirma pe deplin tipul de rachetă – dar atât Iskander, cât și Kinjal sunt rachete balistice considerate extrem de greu de interceptat, cu excepția sistemelor moderne de apărare aeriană occidentale care intră în serviciu în Ucraina”, adaugă sursa citată.

#Ukraine: Today, reports suggested that a Russian Kh-47M2 Khinzal air-launched ballistic missile was shot down by air defences over #Kyiv at 02:40 on May 4th- for the very first time.

The debris matches the unitary warhead assembly used in Kh-47M2 & Iskander-series missiles. pic.twitter.com/RjAcBQYEUN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 5, 2023