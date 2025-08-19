Alexandru Machidon a câștigat concursul pentru funcția de procuror general

Actualul șef interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon, a obținut punctajul maxim la proba de interviu, câștigând astfel concursul pentru funcția de procuror general, devansându-l pe contracandidatul său, procurorul Victor Furtună, șeful interimar al PCCOCS.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au desfășurat, pe 19 august, interviuri cu cei doi candidați la funcția de procuror general.

După audieri și deliberări, membrii CSP au anunțat și au aprobat punctajul final al candidaților, după cum urmează:

Alexandru Machidon – 8,23 puncte;

Victor Furtună – 8,86 puncte;

Machidon nu va prelua imediat funcția de procuror general, întrucât trebuie să treacă evaluarea externă a integrității financiare și etice, în mod prioritar. Potrivit datelor publice, Machidon trebuie să fie evaluat de comisa de vetting a procurorilor.

Odată ce va primi aviz pozitiv, Alexandru Machidon va putea fi numit în funcție de președinta Maia Sandu. Potrivit legii, șefa statului poate respinge propunerea dacă are motive întemeiate.

În fața CSP, cei doi candidați au trebuit să prezinte conceptul de management și dezvoltare a Procuraturii Generale și să povestească ce-i motivează să participe la concurs.

Funcția de procuror general interimar a devenit vacantă după ce Ion Munteanu a fost numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. Alexandru Machidon a fost cel care îndeplinit interimatul funcției de Procuror General.