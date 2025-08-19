SUA investighează lovitura de stat din România: Ar fi implicați Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu

Directoarea Serviciilor Naționale de Informații din SUA, Tulsi Gabbard, ar examina un dosar secret privind implicarea unor oficiali de rang înalt ai administrației Biden într-o presupusă „lovitură de stat” în România. Potrivit publicației The Gateway Pundit, care citează surse din administrația Trump, dosarul detaliază presupusa intervenție a diplomaților americani în anularea alegerilor prezidențiale românești din decembrie 2024.

În centrul acuzațiilor se află secretarul de stat Antony Blinken, asistentul său James O’Brien, și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat cu oficiali români de rang înalt – printre care fostul președinte Klaus Iohannis, fostul premier Marcel Ciolacu și fosta ministră de externe Luminița Odobescu – pentru a bloca accesul la putere al candidatului Călin Georgescu, sub pretextul unor „influențe rusești”.

Raportul despre presupusa interferență externă ar fi fost întocmit de oficiali din interiorul sistemului de informații și s-ar afla în prezent în atenția lui Tulsi Gabbard, actualul Director al Informațiilor Naționale (DNI). Niciun oficial american nu a comentat public, până la această oră, în legătură cu aceste acuzații.