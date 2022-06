FOTO/ Rușii au fortificat masiv Insula Șerpilor. Imagini din satelit

Fotografii realizate din satelit arată că forțele armate ale Rusiei fortifică masiv Insula Șerpilor, crucială pentru Moscova în ceea ce privește controlarea rutelor maritime din Marea Neagră.

O imagine realizată de „Planet”, un sistem de peste 200 de sateliți de observație care fac fotografii zilnice ale Pământului arată noile instalații ale rușilor pe Insula Șerpilor. Fotografia a fost analizată de administratorul contului OSINT-88, un fost parașutist al Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii și specialist în recunoaștere aeriană.

Astfel, el a identificat diferitele instalații construite sau aduse de ruși pe insulă, printre ele numărându-se tranșee, poziții de apărare a coastei, vehicule, instalații radar, depozite de combustibil și camuflaje militare.

Locul în care un elicopter rusesc s-a prăbușit după ce a fost lovit de ucraineni la începutul lunii mai cu o dronă Bayraktar TB-2 chiar în timp ce descărca trupe încă mai este vizibil în partea de vest a insulei.

Satellite Image – Snake Island -(14/6/22)

Multiple Russian air defense, fuel trucks, radar systems and also a control centre now on the island.

🔵 – Revetments/Dug in areas, Camo netting

🔴 – Vehicles – A.D, Radar, Fuel, etc

⚪️ – Helicopter crash site – Early May 2022 pic.twitter.com/exk5xirlL4

— OSINT-88🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OSINT88) June 15, 2022