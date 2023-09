FOTO. Un laureat al Premiului Nobel a devenit membru de onoare al AȘM

La Academia de Științe a Moldovei au fost înmânate luni însemnele de membru de onoare al AȘM profesorului Randy Schekman de la Universitatea California/Berkeley, Statele Unite ale Americii, savant cu renume mondial în domeniul medicinei, Laureat al Premiului Nobel (2013), informează MOLDPRES.

La eveniment a participat Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Kent D. Logsdon. Titlul onorific i-a fost acordat savantului american pentru activitatea științifică prodigioasă, descoperirile fundamentale în domeniul biologiei moleculare, care constituie temelia tuturor proceselor biologice normale și patologice a organismelor vii, inclusiv a oamenilor, cu rezultate benefice pentru înțelegerea, profilaxia și tratamentul celor mai severe patologii, și cultivarea valorilor general umane la nivel internațional.

În alocuțiunea sa, președintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu a menționat că Randy Schekman a stabilit relații de colaborare cu oamenii de știință de la Chișinău acum trei ani, în vremuri extrem de complicate, când omenirea era debusolată și derutată de pandemie. Atunci, savantul a deschis online, la 28 aprilie 2020, Simpozionul Științific „Pandemia COVID-19: Suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemie”, organizat de Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. Astfel, s-au creat primele contacte științifice dintre citologul american și cercetători din Republica Moldova.

Savantul de peste ocean are și o relație de suflet cu Republica Moldova. Aici, la nordul țării, cu aproape 100 de ani în urmă, au trăit rudele sale. Străbunicii după mamă sunt înmormântați în orașul Lipcani, raionul Briceni. În anul 1927, bunicii săi au emigrat în Statele Unite ale Americii.

Randy Wayne Schekman s-a născut la 30 decembrie 1948. A făcut studii de performanță, inclusiv doctorale, ulterior s-a încadrat în cercetare. În 1999, a fost ales președinte al Societății Americane de Biologie Celulară. Este membru al Academiei Americane de Arte și Științe, Fellow al Asociației Americane pentru Promovarea Științei (AAAS). Din 2011 este redactor-șef al revistei eLife. Ceasul de glorie al profesorului Randy Schekman a sunat în anul 2013, când, împreună cu Thomas C. Südhof și James Rothman, a devenit Laureat al Premiului Nobel în Medicina pentru descoperirea mecanismului care reglează traficul vezicular, un sistem important de transportare în celulele vii. În cadrul manifestării, Randy Schekman a prezentat prelegerea publică „My career path: from pond scum to Stockholm” („Calea mea spre Premiul Nobel”).

Programul vizitei de lucru a savantului preconizează și alte întâlniri la Chișinău cu comunitatea universitară, va participa la o conferință științifică, totodată, va merge în orășelul Lipcani pentru a se închina mormintelor străbunicilor săi.

Vă amintim că laureatul Premiului Nobel, profesorul Randy Schekman de la Universitatea California/Berkeley, Statele Unite ale Americii, a efectuat o vizită în Republica Moldova în perioada 18-22 septembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!