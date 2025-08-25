Fără colete în SUA: Poșta Moldovei blochează expedierile, din cauza taxelor vamale impuse de Casa Albă

Poșta Moldovei anunță suspendarea temporară a expedierii coletelor cu marfă către Statele Unite, începând cu 25 august 2025, după ce președintele american a semnat un Ordin Executiv care suspendă regimul duty-free de minimis pentru toate țările.

Potrivit documentului emis de Casa Albă pe 30 iulie 2025 și care intră în vigoare începând cu 29 august 2025, toate pachetele expediate către SUA vor fi supuse taxelor vamale, indiferent de valoare sau metodă de transport.

„S-a declarat că scopul prezentei măsuri este eliminarea unei breșe exploatate pentru evaziune vamală și introducerea de produse periculoase prin intermediul trimiterilor de valoare redusă. Excepția „de minimis”, care permitea anterior intrarea în SUA a coletelor sub 800 USD fără taxe vamale, ar fi reprezentat o vulnerabilitate gravă, care ar fi fost folosită pentru contrabandă, contrafacere și încălcări ale securității sanitare.

Printre principalele prevederi ale ordinului menționează:

1. Suspendarea globală a excepției „de minimis”: Din data de 29 august 2025, toate trimiterile (indiferent de valoare, țara de origine, modul de transport sau tipul de intrare), cu excepția celor trimise prin rețeaua poștală internațională, vor fi supuse tuturor taxelor vamale, impozitelor și altor plăți aplicabile.

2. Reguli speciale pentru trimiteri expediate prin poștă internațională (aplicabile tuturor operatorilor poștali din lume): Bunurilor expediate prin rețeaua poștală li se vor aplica două opțiuni de taxare, la alegerea transportatorului (cu notificare prealabilă către CBP):

a) Ad valorem – un tarif procentual bazat pe rata IEEPA aplicabilă țării de origine;

b) Specific (taxă fixă pe colet), valabilă temporar (6 luni). După 6 luni, metoda specifică va fi înlocuită de metoda ad valorem aplicabilă permanent:

– 80 USD pentru țări cu rată IEEPA sub 16 %;

– 160 USD pentru rate între 16–25 % (pentru Moldova rata dată constituie 25%, adică taxa va constitui 160 USD per trimitere);

– 200 USD pentru rate peste 25 %”, comunică Poșta Moldovei.

În contextul celor expuse mai sus, până la identificarea soluțiilor de achitare a taxelor vamale impuse de către SUA, responsabilii informează că:

1. Începând cu data de 25.08.2025 se suspendă, temporar, recepționarea trimiterilor cu conținut de marfă (pachete, colete, EMS) cu destinația SUA.

2. Trimiterile poștei de scrisori cu conținut de documente sau scrisori, cu destinația SUA, se acceptă în circuitul poștal conform procedurilor tehnologice.

Cetățenii va fi informat ulterior cu privire la reluarea serviciului de trimitere a coletelor.