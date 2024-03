FOTO-VIDEO Aliatul lui Putin a fost lichidat de trupele speciale din serviciile secrete ucrainene

„GUR al Ministerului Apărării al Ucrainei informează – la 6 martie 2024, colaboratoarea lui Samoilenko Svitlana Volodymyrivna, care a organizat pseudo-alegerile lui Putin în teritoriile ocupate din regiunea Zaporijia, a fost lichidată în Berdiansk ocupat temporar.

După înrobirea orașului în 2022, femeia a plecat voluntar să coopereze cu moscoviții și a primit un loc în administrația de ocupație rusă. Așa-zisul comandant militar de Berdyansk, colonelul Bardin al Forțelor Armate ale Federației Ruse, a ‘numit-o’ pe Svitlana Samoilenko în funcția de ‘viceprimar pentru Economie, Agricultură și Finanțe’.

Soțul femeii și fiul adult deservesc și ocupanții ruși. Datorită cooperării lui Svitlana Samoilenko cu armata rusă de ocupație, organele de drept din Ucraina au deschis proceduri penale în temeiul părții 5 a articolului 111-1 din Codul penal. În timpul pregătirilor pentru pseudo-alegeri, Svitlana Samoilenko a căutat să obțină favoarea moscoviților: i-a intimidat și terorizat pe berdieni, forțându-i să participe la votul fals ilegal”, transmite Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.

Time for some Good News ???? ❗

Collaborator Svitlana Samoilenko, who organized Putin’s pseudo-elections in the occupied territories of the Zaporizhia region, was liquidated ???????????? in occupied Berdyansk today!!!

Long story short or just in other words… She is No More ✅

