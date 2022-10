FOTO/VIDEO. FSB a publicat imagini cu camionul care ar fi provocat explozia de pe Podul lui Putin: Apar nepotriviri

Serviciul rus de securitate FSB a publicat miercuri mai multe imagini în susținerea ipotezei sale, potrivit căreia explozia de pe Podul Crimeei ar fi fost provocată de un camion încărcat cu explozibili, în urma unei acțiuni puse la cale de serviciile speciale ucrainene. Între imaginile furnizate, în care camionul-țintă este filmat cu dispozitive diferite, apar însă nepotriviri: în unele cadre are mai multe roți decât în altele.

Miercuri, FSB a anunțat că explozia de pe Podul Crimeei – supranumit Podul lui Putin – a fost pusă la cale de șeful Direcției de informații a Ministerului ucrainean al Apărării și că a arestat opt persoane în legătură cu acest incident.

În susținerea ipotezei sale, FSB a publicat inclusiv imagini video și statice din dosarul deschis după explozia de sâmbătă. În aceste imagini apar atât o parte dintre suspecții indicați de FSB, cât și camionul în care s-ar fi aflat încărcătura explozivă care a avariat podul peste strâmtoarea Kerci.

Imaginile au fost preluate de agențiile ruse de știri.

Astfel, într-o secvență video se vede un TIR de marfă la un punct de control, inspectat de un vameș după ce șoferul deschide ușile din spate, iar apoi este lăsat să plece. Acesta este camionul cu explozibili, verificat la intrarea pe Podul Crimeei, potrivit FSB.

Video inspection and x-ray of the truck that entered the Crimean bridge on the day of the explosion. pic.twitter.com/7p66AbYJWs

Potrivit agenției ruse RIA Novosti, tot FSB a furnizat și o imagine a TIR-ului făcută cu un scanner cu raze X, în care susține că se vede încărcătura vehiculului.

Doar că între prima și a doua imagine există câteva deosebiri, cel puțin în privința numărului de roți.

În imaginile video remorca TIR-ului are două osii în partea din față, în vreme ce în „radiografia” cu raze X are doar o osie în partea din față.

De asemenea, pe video remorca are și o roată de rezervă în partea din spate, care nu mai apare la scanarea cu raze X.

The FSB announced that it had detained eight suspects in the #CrimeanBridge bombing case, reports Meduza.

The #Russian authorities blame Kirill Budanov, head of the Main Intelligence Directorate of the #Ukrainian Defense Ministry for the attack. pic.twitter.com/Ne1aNRglqc

— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2022