FOTO/VIDEO/ Invadatorii ruși au bombardat masiv Nikolaevul: Patru copii au fost răniți

​Mai mulți copii au fost răniți în urma unui atac declanșat de ruși asupra unei clădiri de apartamente din Voskresenske, regiunea Nikolaev, din Ucraina, relatează The Guardian. Ochiul unei fete a fost sfâșiat de schije, potrivit Nexta, în urma atacului din Voskresenske.

Un jurnalist BBC Ucraina, care a postat pe Twitter o fotografie a clădirii avariate.

Four children aged 3-17 are seriously injured as a result of Russia’s rocket strike on a residential building in Voznesensk, Mykolaiv region. A girl lost her eye and is being transferred to Mykolaiv. Five more adults got injured. Here’s what’s left of what used to be their home pic.twitter.com/qTPr1cgq7i

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 20, 2022