FOTO/VIDEO. Moscova a atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre

Dronele rusești au vizat din nou porturi ucrainene din sudul Odesei și din regiunile Dunării, declanșând un incendiu la un depozit de cereale, au anunțat miercuri, 23 august, armata ucraineană și autoritățile locale, citate de Reuters. Atacurile de peste noapte au fost cele mai recente din seria din ultimele săptămâni care vizează infrastructura portuară de pe Dunăre, după ce Moscova a blocat acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, scrie Hotnews.

„Inamicul a lovit depozite de cereale și un complex de producție și transbordare din regiunea Dunării. Un incendiu a izbucnit în depozite și a fost stins rapid. Pompierii continuă să lucreze”, a anunțat armata ucraineană, pe Telegram.

De asemenea, armata a publicat fotografii care arată grămezi de cereale arse în depozit.

In the #Odesa region, the invaders attacked granaries

A fire broke out there with a total area of ​​700m2. It's already been put out.#Ukrainian Air Defense Forces destroyed 9 Shahed-136/131 drones. pic.twitter.com/jpfE3yHxjK

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023