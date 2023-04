FOTO/VIDEO. Un avion rus a bombardat din greșeală orașul Belgorod, situat în apropiere de granița cu Ucraina. „S-a produs o cădere anormală a muniţiei de aviaţie”

Autorităţile ruse au anunţat că unul din avioanele sale de război a pierdut joi seara, 20 aprilie, muniţie deasupra oraşului Belgorod, situat în apropierea graniţei cu Ucraina, după ce autorităţile locale au raportat o explozie puternică care a rănit două persoane şi a creat un crater imens în oraş, informează AFP.

~22:03 local time. There are reports that Russian bombers launched a guided bomb in the direction of Kharkiv. A few minutes later, photos of a huge crater in Belgorod appear.

Coincidence or not… pic.twitter.com/URSpTs8xxX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023

/2. Russian Ministry of Defense confirms that it was a failed Russian bomb 🤷‍♂️. – “On April 20, during the flight of the Su-34 aircraft over the city of Belgorod, an abnormal descent of aviation ammunition occurred” pic.twitter.com/OEDixKj5Ad — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023

❗️ Russian Defense Ministry commented on the explosion in #Belgorod “In the evening of April 20, while performing a flight of a Su-34 aircraft of the Air Force over the city of Belgorod, there was an accidental fall of an aircraft munition,” the ministry said in a statement.… pic.twitter.com/rnFmIVdP91 — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2023

„În timpul zborului aeronavei Su-34 ale Forţelor Aerospaţiale deasupra oraşului Belgorod s-a produs o cădere anormală a muniţiei de aviaţie”, a declarat Ministerul rus al Apărării. Avioanele ruseşti efectuează în mod regulat incursiuni peste Belgorod de la lansarea ofensivei în Ucraina, în februarie 2022.

Oficialii locali au raportat o explozie puternică în Belgorod joi seara, spunând că explozia a lăsat un crater în centrul oraşului şi a rănit două femei.

„A avut loc o explozie”, a informat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, adăugând că explozia a produs un crater cu un diametru de 20 de metri într-o intersecţie din centrul oraşului.

Citând un bilanţ intermediar, Gladkov a spus că o femeie a fost spitalizată pentru o accidentare la cap, în timp ce o alta a fost tratată la faţa locului.

„Geamurile unui bloc de apartamente din apropiere au fost avariate, suflul exploziei a avariat mai multe maşini parcate şi a doborât stâlpi de electricitate”, a mai adăugat acesta pe Telegram.

Guvernatorul Viaceslav Gladkov şi primarul Valentin Demidov au postat pe reţelele de socializare fotografii cu pagubele produse.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00. Belgorod, cu 370.000 de locuitori, se află la circa 40 km de granița Ucraina.

De la lansarea invaziei, oamenii de acolo stau cu frica bombardamentelor ucrainene. Depozitele de muniții și combustibil din zonă au fost zguduite în mai multe rânduri de explozii.

În ianuarie, Viaceslav Gladkov a declarat că 25 de persoane au fost ucise şi peste 90 au fost rănite în regiune de la începutul ofensivei. În octombrie 2022, un SU-34 s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială din oraşul Yeisk, în sudul Rusiei, aflat în apropierea graniţei cu Ucraina, ucigând 16 persoane, inclusiv mai mulţi copii.

În iulie 2022, Gladkov a susţinut că explozii produse în apropierea centrului oraşului Belgorod au ucis cel puţin patru persoane şi au rănit alte patru. Armata rusă a susţinut apoi că a doborât trei rachete ucrainene care vizau oraşul.

