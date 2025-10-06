Franța rămâne fără prim-ministru: Lecornu demisionează la doar o zi după desemnare

Franța traversează din nou o criză politică după demisia neașteptată a prim-ministrului Sébastien Lecornu, care a părăsit funcția la doar câteva ore de la formarea guvernului.

Lecornu, aprobat pentru postul de premier la începutul lunii octombrie, avea intenția de a forma un cabinet stabil și de a conduce reforme într-o perioadă marcată de tensiuni parlamentare. Totuși, alianțele fragede și reacțiile critice din interiorul coaliției au evidențiat rapid lipsa consensului.

În discursul său de renunțare, Lecornu a acuzat presiunile politice, lipsa compromisurilor și „ego-urile partidelor” care nu au acceptat colaborarea constructivă. El a afirmat că nu poate conduce un Guvern în condiții care nu sunt îndeplinite.

Demisia sa agravează instabilitatea guvernamentală franceză. În ultimele luni, Franța a ajuns să aibă patru prim-miniştri diferiți în mai puțin de un an — un semnal al fragmentării politice și al dificultății în construirea unei majorități parlamentare funcționale.

Președintele Emmanuel Macron acceptă demisia lui Lecornu și se află acum în dificultatea de a propune un nou premier care să restabilească echilibrul. Urmează consultări politice, negocieri intense și posibilitatea convocării de alegeri anticipate dacă nu se poate găsi un lider care să obțină sprijin parlamentar.

Cu acest pas, Franța își reafirmă vulnerabilitatea instituțională și provocările cronice ale instabilității politice, într-o perioadă când își dorește să avanseze reforme economice și sociale importante.