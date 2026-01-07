Unii creștini ortodocși și-au început sărbătoarea la slujba dedicată Nașterii lui Iisus

Unii credincioși ortodocși care marchează Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, au ales să întâmpine marea sărbătoare participând la slujba dedicată Nașterii Domnului. La biserica „Sfântul Gheorghe” din cadrul Complexului monastic Căpriana, numărul enoriașilor a fost atât de mare, încât lăcașul de cult s-a dovedit neîncăpător.

Sute de oameni au venit să se roage și să cinstească nașterea lui Iisus Hristos.

„Este o sărbătoare mare și frumoasă, moștenită din străbuni, pe care o păstrăm cu drag”, au spus unii credincioși.

Alții au mărturisit că participarea la slujbă face parte dintr-o tradiție de familie:

„Venim în fiecare an la Mănăstirea Căpriana. Ascultăm slujba și colindele, apoi mergem acasă, la părinți, unde ne adunăm cu copiii la masa de sărbătoare”.

Pentru mulți, Crăciunul rămâne o sărbătoare a familiei:

„Ne strângem cu toții acasă, alături de rude și copii. Este o zi în care părinții își așteaptă copiii lângă ei”.

Credincioșii au transmis și urări:

„Fie ca Nașterea Domnului să aducă tuturor credință, sănătate, pace și putere”.

În timpul slujbei, în biserica „Sfântul Gheorghe” au răsunat colinde tradiționale, întregind atmosfera de sărbătoare.

Crăciunul pe stil vechi este celebrat de creștinii ortodocși pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian, și rămâne una dintre cele mai importante sărbători religioase, cu o puternică semnificație spirituală și familială.