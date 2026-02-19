Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea separatistă, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina

Uniunea Europeană pregătește un set de condiții strategice pentru un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina, iar una dintre prevederile-cheie vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Propunerea apare într-un document consultativ al diplomației europene, care conturează viziunea Bruxellesului asupra securității viitoare a continentului.

Documentul a fost distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă.

Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent”, prezintă poziția Bruxellesului privind condițiile pe care Moscova ar trebui să le respecte.

Pe lângă retragerea trupelor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, UE solicită Rusiei să-și retragă forțele militare și din Georgia, Armenia și Belarus. Totodată, Bruxellesul cere plata reparațiilor de război, demilitarizarea teritoriilor ucrainene ocupate, renunțarea la recunoașterea juridică a acestora și încetarea atacurilor hibride asupra statelor europene.

O secțiune distinctă a documentului vizează evoluțiile politice interne din Rusia. Uniunea Europeană solicită organizarea de alegeri libere sub monitorizare internațională, eliberarea deținuților politici, repatrierea cetățenilor deportați, abrogarea legislației privind așa-numiții „agenți străini”, precum și sprijin pentru investigarea asasinării opozanților Boris Nemțov și Alexei Navalnîi.

În același timp, blocul comunitar subliniază că arhitectura de securitate a continentului nu poate fi negociată fără participarea Uniunii Europene la masa tratativelor de pace. În acest context, este analizată și posibilitatea creării funcției de reprezentant special al UE pentru relațiile cu Rusia.

Potrivit Radio Europa Liberă, o parte dintre propuneri urmează să fie discutate de miniștrii de externe ai UE la reuniunea din 23 februarie. Diplomații europeni menționează însă că Moscova a respins până acum mai multe puncte-cheie ale unui posibil acord, inclusiv plata compensațiilor și desfășurarea de forțe străine în vestul Ucrainei.