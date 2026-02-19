O rețea internațională de droguri, desființată după arestarea unui curier în Moldova

Peste 100 de persoane au fost reținute și circa 500 de percheziții au fost efectuate în Ucraina și Polonia, după ce polițiștii din Moldova au capturat 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în țara noastră prin Briceni, în mai 2025.

În urma acestei capturi, oamenii legii au declanșat o operațiune internațională, formată anterior sub egida agenției europene EuroPol a echipei comune de lucru a autorităților de drept din Moldova, Ucraina și Polonia.

Drept rezultat, acum în Ucraina și Polonia – state în care mai era activă rețeaua de traficanți – au fost ridicate peste 20.000 kg de precursori din care urmau să fie fabricate droguri și peste 200 kg de droguri de tip PVP („sare”). Mai mult decât atât, în aceste două state în care operau traficanții de droguri al căror complice a fost inițial reținut în Moldova, oamenii legii au lichidat 36 de laboratoare de droguri ai acestei rețele și 74 de depozite de droguri. Suplimentar, în Polonia au fost ridicate cantități impresionante de alte tipuri de droguri – mefedronă: peste 67 kg în formă solidă și 350 de litri în formă lichidă, 5.000 de comprimate MDMA și 2.000 de comprimate ecstasy. De asemenea, au fost ridicate peste 40 de mijloace de transport și bani care ar proveni din trafic de droguri – 1,6 milioane de hrivne, 167.000 de dolari americani, 39.000 de euro și criptomonedă de 45.000 USDT.

Condamnarea în Moldova a inculpatului reținut inițial

Potrivit autorităților de drept, operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul agenției europene EuroJust, astfel încât, după captura din Moldova și trimiterea în judecată a inculpatului ucrainean reținut la Briceni, să fie trași la răspundere și complicii acestuia din Ucraina și Polonia. Recent, la insistența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul care a adus ilegal în Moldova cele 12 kg de droguri la volanul unui Audi Q5 a fost condamnat la nouă ani de închisoare. De asemenea, prin sentința pronunțată, Judecătoria Chișinău a satisfăcut și solicitarea procurorilor PCCOCS de încasare de la inculpat a sumei de 155.000 de lei.

Condamnatul, în vârstă de 38 de ani, era curier internațional de droguri de tip PVP („sare”). Acesta transporta substanțe interzise din Ucraina spre Moldova prin contrabandă (inclusiv ascunse în torpedoul mașinii, acoperite cu bandă adezivă în sistemul de ventilare, sub parbrizul din față). Apoi le-a plasat în șapte ascunzișuri din Moldova, în cantități a câte un kg, spre vânzare ulterioară dealerilor prin aplicația Telegram.