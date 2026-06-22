Fraude telefonice de aproape 900.000 de lei în doar trei zile

Poliția a înregistrat, în perioada 19–21 iunie, șapte sesizări privind fraude telefonice, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 900.000 de lei.

Potrivit autorităților, trei dintre escrocherii au fost comise în intervalul menționat, iar celelalte patru cazuri s-au produs anterior, fiind raportate recent de către victime.

În aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 242 de tentative de fraudă, susțin reprezentanții Poliției.

Analiza cazurilor arată că cele mai frecvente sunt schemele de inginerie socială, prin care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau companii care se bucură de un grad ridicat de încredere în rândul populației. Printre identitățile utilizate de escroci se numără cele ale Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Finanțelor, Poliției, Moldtelecom și Premier Energy.

Totodată, autoritățile menționează că rămân active și fraudele realizate prin intermediul unor platforme fictive de investiții, prin care victimele sunt convinse să transfere bani în schimbul unor câștiguri inexistente.

Datele analizate de Poliție indică faptul că majoritatea cazurilor sunt comise în zilele lucrătoare. Potrivit oamenilor legii, această tendință sugerează că autorii își adaptează activitatea la programul instituțiilor publice pentru a face scenariile utilizate mai credibile.

În acest context, Poliția recomandă cetățenilor să manifeste prudență în cazul apelurilor suspecte, să nu divulge date personale sau bancare și să verifice informațiile din surse oficiale. Persoanele care suspectează o tentativă de fraudă sunt îndemnate să încheie convorbirea și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

Autoritățile îndeamnă populația să se informeze și să verifice cu atenție orice solicitare primită prin telefon sau online, pentru a evita pierderile financiare cauzate de escrocherii.