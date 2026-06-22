Reacția PSRM după ce Olga Cebotari a demisionat din cadrul Comitetului Executiv Politic

Deputata Partidului Socialiștilor, Olga Cebotari, și-a anunțat retragerea din Comitetul Executiv Politic (CEP) al formațiunii, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost extinsă componența acestui organ de conducere.

Într-o postare publicată pe 21 iunie, parlamentara a afirmat că decizia de includere în CEP a deputaților Zinaida Greceanîi și Bogdan Țîrdea a fost pregătită fără consultări suficiente în interiorul partidului și fără o justificare clară privind necesitatea acestor modificări.

Potrivit Olgăi Cebotari, schimbările operate ar putea influența procesul decizional din cadrul organului de conducere și ar reduce spațiul pentru opiniile divergente.

„Nu pot accepta să fac parte dintr-o structură în care dezbaterea autentică este înlocuită de validarea formală a unor decizii prestabilite”, a declarat deputata.

Totodată, Cebotari a precizat că își păstrează calitatea de membră a PSRM și de deputată a fracțiunii parlamentare a partidului. Ea a menționat că va continua să activeze în funcțiile de șefă a Departamentului Relații Externe și a Departamentului de Femei din cadrul formațiunii.

Solicitat de Agora să comenteze declarațiile deputatei, serviciul de presă al PSRM a transmis că poziția exprimată de Olga Cebotari reprezintă o opinie personală și „o reacție individuală la deciziile colective ale majorității membrilor PSRM”.

Modificările în componența Comitetului Executiv Politic au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Republican al PSRM din 20 iunie. Atunci, în organul de conducere au fost incluși președinta de onoare a formațiunii, Zinaida Greceanîi, și deputatul Bogdan Țîrdea.

Până la momentul publicării informației, conducerea PSRM nu a oferit comentarii suplimentare referitoare la acuzațiile formulate de Olga Cebotari.