Fructul care ajută la echilibrarea hormonilor și sprijină sănătatea mentală

Un fruct de toamnă sprijină activitatea creierului și curăță celulele nervoase, iar dr. Vlad Ciurea spune despre acesta că este “formidabil”. Specialistul subliniază că astenia de toamnă nu este neapărat periculoasă, dar poate reprezenta un risc pentru persoanele cu predispoziții la tulburările afective, scrie csid.ro.

“Trebuie să ne intrăm în ritm, mai ales că acum temperatura ne ajută. Deci avem toate condițiile să ne punem în valoare puterea, puterea minţii, puterea corpului și activitatea este obligatorie. Noi trebuie să fim un exemplu și pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, să ducem casa înainte și societatea înainte. În primul rând noi trebuie să trăim într-un mediu cât mai curat, deci să urmărim ca în jurul nostru să fie cât mai mult oxigen. Odată cu intrarea în toamnă, trebuie să facem tot ce este posibil ca în weekend-uri, când avem timp liber, să mergem spre zona Subcarpatică, pe zona de mânăstiri, și spre zona de acele superbe cultivări pe care le avem. Adică să intrăm în grădinile românești care sunt pline de fructele de toamnă. Și când am spus fructe, ne gândim superbele pere, prune, merele, gutuile și celebrii struguri ai noștri. Știți că strugurele negru are resveratrol care pune în funcțiune activitatea creierului și curăță celula nervoasă, este formidabil,” afirmă renumitul neurochirurg. Am trecut printr-o vară călduroasă, caracterizată de caniculă și de probleme circulatorii. Acum, este esențial să consumăm apă curată, să ne bucurăm de oxigenul din pădurile rămase și să alegem alimente proaspete. Toate acestea contribuie la o stare de bine. Este o bucurie, mai ales dacă avem parte de o toamnă blândă, graduală și plăcută. Aceasta aduce o satisfacție atât pentru organism, cât și pentru viață. Anotimpul de toamnă ar trebui să fie perceput ca o sursă de plăcere, oferind relaxare atât mentală, cât și fizică. Nu trebuie să renunțăm la activitățile noastre; trebuie să ne amintim că suntem în plină desfășurare. Referitor la astenia de toamnă, el menționează: “Este adevărat, începând de la Bacovia încoace, starea de melancolie de care se spune este adevărată, dar trebuie să trecem de partea aceasta, să o învingem. Dacă într-o anumită zonă e mai mare melancolia, să evităm zonele respective, să căutăm măcar în weekend zonele care ne plac și care ne împing înainte. Lenea nu face bine deloc creierului și nu duce la nimic bun decât la băutură, la burtă, la mâncare multă. Lenea produce lene, deci mișcarea produce mișcarea. Un japonez celebru a zis mă mișc, deci exist, deci trebuie să existăm și noi.” În ceea ce privește alimentația, dr. Ciurea subliniază: “Toate alimentele de toamnă aduc energie. Nucile, strugurii și toate fructele care sunt în România… Și un lichid cald şi bun, cum este acea supică românească, este minunată,” a concluzionat el în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Astenia de toamnă reprezintă un set de simptome și efecte psihologice care afectează persoanele în tranziția dintre vară și toamnă. Aceasta se instalează ca o stare de oboseală, apatie și slăbiciune, determinată de dificultățile organismului de a se adapta la schimbările sezoniere. Reducerea luminii solare este o cauză principală, iar simptomele includ oboseală corporală, dureri musculare și irascibilitate.

