FSB al Rusiei: Atentatul asupra Dariei Dughina ar fi fost comis de o femeie membră a servicilor secrete ucrainene

Cazul asasinării jurnalistei Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin a fost soluţionat, a anunţat luni Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), conform căruia asasinatul a fost executat de o femeie membră a serviciilor secrete ucrainene, care a planificat atentatul timp de o lună şi a reuşit imediat după comiterea lui să părăsească Rusia către Estonia, relatează Reuters şi CNN, citând agenţia rusă TASS.

Potrivit FSB, ”crima a fost pregătită şi comisă de serviciile secrete ucrainene”, iar autorul ei a fost identificat drept un cetăţean ucrainean, Natalia Vovk, născută în 1979.

Ea a sosit în Rusia pe 23 iulie 2022, împreună cu fiica sa, Sofia Șaban.

„În ziua crimei, Vovk şi Şaban au participat la festivalul de muzică şi literatură ‘Tradiţii’, unde Daria Dughina a fost prezentă ca oaspete de onoare” a stabilit serviciul secret rus.

„Pe 21 august, după explozia amorsată de la distanţă asupra autoturismului Toyota Land Cruiser condus de Dughina, Vovk şi fiica sa au plecat (din Rusia) prin regiunea Pskov către Estonia”, mai spune FSB.

Pentru a-şi planifica crima şi a culege informaţii despre stilul de viaţă al Dariei Dughina, Vovk a închiriat un apartament la Moscova în aceeaşi clădire unde locuia şi Dughina.

În spionarea Dariei Dughina agenta ucraineană a folosit şi un autoturism Mini Cooper, căruia i-a schimbat mai multe plăcuţe de înmatriculare.

Astfel, potrivit FSB, la intrarea în Rusia vehiculul avea un număr de înmatriculare al ‘Republicii Populare Doneţk’ (provincie separatistă pro-rusă din estul Ucrainei, n.red.), la Moscova a circulat cu un număr kazah, iar la ieşirea din Rusia vehiculul avea un număr ucrainean.

La aceste acuzații a reacționat Mihailo Podoleak, consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, pe canalul său de Telegram, transmite CNN.

„Ru-propaganda trăiește într-o lume fictivă: Femeia [ucraineană] și copilul ei de 12 ani au fost „desemnați” responsabili pentru aruncarea în aer a mașinii propagandistului Dugina. În mod surprinzător, nu au găsit „viza estonă” pe locul”, a spus el, cu referire la afirmația FSB că femeia a evadat de atunci în Estonia.

Ru-propaganda lives in a fictional world: 🇺🇦 woman and her 12-year-old child were „assigned” responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the „Estonian visa” on the spot. Vipers in 🇷🇺 special services started an intraspecies fight.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 22, 2022